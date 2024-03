Apple Music: problemi su Android con il root

L’app Apple Music è disponibile non solo su iPhone e iPad, ma anche sui dispositivi Android, su cui, però, da qualche ora a questa parte ha iniziato a segnalare problemi con il root.

Apple Music smette di funzionare sui dispositivi Android con root

Per la precisione, provano a usare l’app Apple Music sui device Android con root compare un messaggio di errore che ne impedisce l’utilizzo e che causa un crash immediato. Sarebbe l’aggiornamento alla versione beta 4.7 dell’app Apple Music a non funzionare su questi dispositivi.

Alcuni utenti hanno però già trovato delle soluzioni alternative, in primo luogo l’utilizzo di MagiskHide, uno strumento che maschera la presenza dei binari “SU” (Superuser) utilizzati per il root, rendendoli invisibili all’app Apple Music.

Da tenere presente che lo scenario appena descritto è comunque pure ad app di altri sviluppatori che scelgono di adottare misure per impedire l’installazione e l’utilizzo dei loro software su dispositivi su cui è stata effettuata la procedura di root. Ad esempio, Samsung ha determinato che la sua app Samsung Wallet non può funzionare sui dispositivi Galaxy con root, così come diverse app bancarie.

Inoltre, Google ha recentemente bloccato il funzionamento di RCS nell’app Messaggi su dispositivi Android con root, senza però fornire un messaggio di errore agli utenti, i quali potrebbero quindi ritrovarsi ad avere a che fare con la cosa riconducendola però a una diversa problematica. Sono state comunque già trovate soluzioni alternative, come l’adozione di Play Integrity Fix, nonostante le complessità nell’andare ad aggirare l’ostacolo derivanti dall’adozione dell’API Play Integrity