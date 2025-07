Musica no-stop per l'estate? Con Apple Music hai fino a 3 mesi gratis

Apple Music si prepara a diventare la tua compagna ideale per questa estate, dal momento che offre streaming illimitato di brani, playlist e album senza pubblicità. L’abbonamento standard costa 10,99€ al mese ed è incluso anche nel pacchetto Apple One, ma chi è nuovo sulla piattaforma può iniziare con un mese di prova gratuita.

E non è tutto: chi ha appena acquistato un dispositivo Apple può ascoltare gratis per tre mesi. La promozione, attiva fino al 30 settembre 2025, è valida per chi ha acquistato prodotti idonei come iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch, AirPods, HomePod o cuffie Beats. Non serve altro che attivare l’offerta su Apple Music entro 90 giorni dalla configurazione o dal primo collegamento del dispositivo.

Come attivare i 3 mesi gratuiti su Apple Music e le ultime uscite

L’attivazione della prova free su Apple Music è semplice e cambia a seconda del dispositivo:

Con un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV, basta aprire l’app direttamente dal device dopo la prima configurazione;

Se hai acquistato un Apple Watch , accedi all’applicazione dal tuo iPhone;

, accedi all’applicazione dal tuo iPhone; Con prodotti audio come AirPods o Beats, entra nella piattaforma da un iPhone o iPad già connesso al nuovo dispositivo.

In pochi secondi potrai controllare se il tuo account è idoneo alla promozione. Terminato il periodo gratuito, la promo si rinnoverà a 10,99€ al mese, ma puoi disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi o vincoli.

Su Apple Music puoi trovare tutte le hit del momento: “Bimbo Selvaggio” di Nicky Savage, “Hooligans” di Sissi, “Felini” di Venereus e Marco Castello, “U Mari” di Anna Castiglia featuring Selton e molti altri brani nazionali e internazionali.