Apple Music, prova gratuita di 3 mesi con i dispositivi Apple

Ora puoi accedere a un catalogo musicale completo, aggiornato e in alta qualità senza spendere nulla. Grazie a una promozione legata all’acquisto di dispositivi Apple, Apple Musicoffre ai nuovi utenti tre mesi di abbonamento gratuito, un’occasione concreta per provare il servizio nel quotidiano.

Qualità audio al centro dell’esperienza

Apple Music continua a distinguersi per l’attenzione alla resa sonora. Il catalogo supporta audio lossless fino a 24-bit/192 kHz e, per una selezione crescente di brani, audio spaziale con Dolby Atmos. Il risultato è un ascolto più immersivo, soprattutto se abbinato a dispositivi come AirPods, Beats e HomePod. Non tutti i contenuti sono disponibili in audio spaziale, ma il supporto è in costante espansione.

Ascolto ovunque, anche offline

Uno dei punti di forza del servizio è la possibilità di ascoltare musica su tutti i dispositivi Apple e anche in mobilità. I brani e le playlist possono essere scaricati per l’ascolto offline, una funzione utile in viaggio o in assenza di connessione. Apple Music è disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV, con sincronizzazione automatica della libreria e delle preferenze tra i dispositivi.

Come si attiva l’offerta

L’attivazione è integrata nel processo di configurazione del dispositivo. Dopo aver impostato un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV — oppure dopo aver collegato AirPods, Beats o HomePod a un dispositivo aggiornato — è sufficiente aprire l’app Apple Music. L’offerta compare automaticamente all’avvio o nella sezione Home. Con un tap su “Accetta ora” inizia il periodo di prova, valido per tre mesi dall’attivazione.

Dispositivi compatibili e condizioni

La promozione è riservata ai nuovi abbonamenti e vale per i principali dispositivi Apple: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods (Pro e Max inclusi), HomePod e HomePod mini, oltre a cuffie e altoparlanti Beats, ad eccezione di Beats Flex. È previsto un solo periodo di prova per ID Apple. Al termine dei tre mesi, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese, salvo disdetta. Per conoscere l’offerta completa di Apple Music clicca qui.

