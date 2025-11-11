Apple Music: provala un mese gratis e ascolta le ultime uscite

Apple Music è una delle piattaforme di streaming musicale migliori presenti nel panorama attuale. Merito di un catalogo in continuo rinnovamento, che può vantare oltre 100 milioni di brani, comprese le ultime uscite e i grandi successi del passato. Ma non solo: la possibilità di ascoltare offline, gli skip illimitati e la qualità audio di altissimo livello sono altri fattori del suo successo.

Se non l’hai ancora utilizzata e vuoi testarla, Apple Music è gratis per un mese: una promozione che può essere sfruttata da tutti i nuovi utenti.

Come funziona la prova gratis di Apple Music

In sostanza, per sbloccare la prova gratuita devi per prima cosa non aver mai utilizzato il servizio in questione. Se questa condizione è rispettata, allora puoi attivarla direttamente sul sito ufficiale di Apple Music. Una volta terminato il periodo di prova, potrai decidere se proseguire con l’abbonamento a 10,99€ al mese oppure interromperlo.

In questo momento ci sono tutte le ultime uscite discografiche del momento. Una su tutte? L’ultimo album di Rosalia, così come quello di Giorgia. E poi le tante playlist aggiornate.

Oltre alle canzoni e ai live, la piattaforma mette a disposizione alcuni dei podcast più ascoltati. Altra chicca è l’audio Dolby Atmos, che garantisce un suono avvolgente e una definizione ottimale. C’è anche una funzione extra molto simpatica, ovvero Music Sing, con cui poter improvvisare un karaoke casalingo, con testi che scorrono in tempo reale e possibilità di regolare la voce originale.

Per sbloccare la prova gratuita vai sulla pagina di Apple Music.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.