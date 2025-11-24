Apple Music REGALA una PROVA GRATUITA di 1 mese

Apple Music è una delle piattaforme più grandi di streaming musicale live e on demand. Con oltre 100 milioni di canzoni, sempre senza pubblicità, si propone a un pubblico esigente che sa di trovare quello che cerca e alla migliore qualità audio possibile. Oggi sta regalando una prova gratuita di 1 mese. Cosa stai aspettando? Scopri come ottenerla subito.

Infatti, tutti i nuovi abbonamenti hanno diritto a un mese gratis. Iscrivendoti per la prima volta, avrai un mese gratis con accesso completo alla piattaforma. Al termine del periodo di prova gratuito l’abbonamento ti costerà solo 10,99 euro al mese. Puoi disdire quando vuoi e i contenuti sono sempre senza pubblicità. Niente male vero? Ma non è l’unico modo per accedere gratuitamente al ricco catalogo musicale.

Un altro modo è attivare Apple One e così ottenere un mese gratuito! Scegli Apple Music e fino a 4 altri servizi Apple in un unico pacchetto e con un solo abbonamento. Si tratta di un’ottima occasione per sfruttare al massimo i tuoi dispositivi Apple con funzionalità e piattaforme eccellenti incluse in un piccolo costo con un unico abbonamento.

Infine, se sei un giovane studente, con il Piano Studenti ottieni 1 mese di Apple Music e Apple TV+ gratis! Insomma, hai davvero diversi modi per ottenere il tuo periodo di prova gratuito!

Apple Music: fonte inesauribile di musica e intrattenimento

Apple Music è una vera e propria fonte inesauribile di musica e intrattenimento. Provala gratis per un mese! Potrai così entrare in una nuova dimensione sonora grazie all’ottima qualità audio fornita. Le funzioni integrate aggiungono dimensione alla tua musica grazie all’audio spaziale in Dolby Atmos, per un ascolto ancora più coinvolgente.

Inoltre, potrai anche goderti tantissimi brani musicali con audio lossless che conserva tutti i dettagli delle registrazioni originali. In pratica ogni ascolto sarà una vera e propria esperienza. Scopri nuova musica ogni giorno grazie a un fantastico catalogo ricco con oltre 100 milioni di canzoni, tutte disponibili e senza pubblicità.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.