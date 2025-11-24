 Apple Music REGALA una PROVA GRATUITA di 1 mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple Music REGALA una PROVA GRATUITA di 1 mese

Apple Music, la più grande piattaforma di streaming musicale, sta regalando una prova gratuita di 1 mese: scopri come ottenerla subito.
Apple Music REGALA una PROVA GRATUITA di 1 mese
Musica
Apple Music, la più grande piattaforma di streaming musicale, sta regalando una prova gratuita di 1 mese: scopri come ottenerla subito.
Freepik - Picsart

Apple Music è una delle piattaforme più grandi di streaming musicale live e on demand. Con oltre 100 milioni di canzoni, sempre senza pubblicità, si propone a un pubblico esigente che sa di trovare quello che cerca e alla migliore qualità audio possibile. Oggi sta regalando una prova gratuita di 1 mese. Cosa stai aspettando? Scopri come ottenerla subito.

Ottieni ora la tua prova gratuita!

Infatti, tutti i nuovi abbonamenti hanno diritto a un mese gratis. Iscrivendoti per la prima volta, avrai un mese gratis con accesso completo alla piattaforma. Al termine del periodo di prova gratuito l’abbonamento ti costerà solo 10,99 euro al mese. Puoi disdire quando vuoi e i contenuti sono sempre senza pubblicità. Niente male vero? Ma non è l’unico modo per accedere gratuitamente al ricco catalogo musicale.

Un altro modo è attivare Apple One e così ottenere un mese gratuito! Scegli Apple Music e fino a 4 altri servizi Apple in un unico pacchetto e con un solo abbonamento. Si tratta di un’ottima occasione per sfruttare al massimo i tuoi dispositivi Apple con funzionalità e piattaforme eccellenti incluse in un piccolo costo con un unico abbonamento.

Infine, se sei un giovane studente, con il Piano Studenti ottieni 1 mese di Apple Music e Apple TV+ gratis! Insomma, hai davvero diversi modi per ottenere il tuo periodo di prova gratuito!

Apple Music: fonte inesauribile di musica e intrattenimento

Apple Music è una vera e propria fonte inesauribile di musica e intrattenimento. Provala gratis per un mese! Potrai così entrare in una nuova dimensione sonora grazie all’ottima qualità audio fornita. Le funzioni integrate aggiungono dimensione alla tua musica grazie all’audio spaziale in Dolby Atmos, per un ascolto ancora più coinvolgente.

Ottieni ora la tua prova gratuita!

Inoltre, potrai anche goderti tantissimi brani musicali con audio lossless che conserva tutti i dettagli delle registrazioni originali. In pratica ogni ascolto sarà una vera e propria esperienza. Scopri nuova musica ogni giorno grazie a un fantastico catalogo ricco con oltre 100 milioni di canzoni, tutte disponibili e senza pubblicità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 24 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli

Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli
Apple Music, un mese gratis per accedere a oltre 100 milioni di brani

Apple Music, un mese gratis per accedere a oltre 100 milioni di brani
Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype

Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype
Prova Apple Music: è gratis per un mese e accedi a 100 milioni di brani

Prova Apple Music: è gratis per un mese e accedi a 100 milioni di brani
Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli

Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli
Apple Music, un mese gratis per accedere a oltre 100 milioni di brani

Apple Music, un mese gratis per accedere a oltre 100 milioni di brani
Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype

Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype
Prova Apple Music: è gratis per un mese e accedi a 100 milioni di brani

Prova Apple Music: è gratis per un mese e accedi a 100 milioni di brani
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
24 nov 2025
Link copiato negli appunti