Apple Music regala un mese gratuito: scopri tutte le ultime uscite

Apple Music apre le porte a una nuova esperienza d’ascolto offrendo un mese gratuito a chiunque voglia provare il suo servizio. È l’occasione perfetta per scoprire cosa significa ascoltare musica senza limiti, con oltre 100 milioni di brani disponibili in streaming, senza interruzioni pubblicitarie e con la possibilità di ascolto offline.

La promozione consente di provare l’intero catalogo senza costi, approfittando delle funzionalità più avanzate pensate per veri appassionati di musica. Per attivare la prova gratuita basta andare su questa pagina dedicata, ma vediamo quali sono le ultime uscite in piattaforma.

Cosa offre Apple Music e perché attivare subito la prova gratuita

Durante il periodo promozionale, Apple Music consente di esplorare il suo vastissimo archivio musicale, costantemente aggiornato con le uscite più recenti e i successi internazionali. Ogni brano è disponibile in alta qualità, grazie al supporto per l’audio lossless e spaziale, per un’esperienza sonora che esalta ogni dettaglio. L’app si sincronizza su tutti i dispositivi Apple e non, garantendo l’accesso alla propria libreria personale ovunque ci si trovi.

Il catalogo, in continua evoluzione, accoglie anche le ultime novità discografiche, dalle hit internazionali alle nuove produzioni italiane, offrendo a ogni utente la possibilità di scoprire, esplorare e condividere la propria musica preferita in modo semplice e intuitivo. Si va da Big Poe (feat. Sk8brd) di Tyler, The Creator, al nuovo brano d£aler di Lola Young, passando per IL CODICE DELL’ANIMA di Clementino e LDO, in collaborazione con Gigi D’Alessio. Spazio anche a Sugar Sweet di Mariah Carey e Shenseea, e alla traccia It Depends di Chris Brown con Bryson Tiller. Tra le novità italiane spicca anche MANESKIN di SadTurs, Ghali e Shiva, tratto dall’album fresco di pubblicazione NO REGULAR MUSIC 2.

Apple Music non è solo musica: include contenuti esclusivi come esibizioni dal vivo, speciali dedicati agli artisti, interviste e la funzione Apple Music Sing per trasformare il proprio salotto in un palco da karaoke. Dopo i 30 giorni di prova gratuita, il servizio può essere mantenuto al costo mensile di 10,99€, senza obbligo di rinnovo automatico.