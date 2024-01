Apple Music: risolto il bug relativo alle playlist

Apple ha da poco provveduto a risolvere un fastidioso bug lamentato a partire dallo scorso mese dagli utilizzatori di Apple Music e che aveva dato origine a non pochi grattacapi tra gli utenti. Il bug riguardava l’impossibilità di sfruttare correttamente il comando “Aggiungi brani alla playlist” da iPhone, iPad e Mac.

Apple Music: risolto il bug del comando “Aggiungi brani alla playlist”

La problematica ha trovato risoluzione lato server, per cui per poter sfruttare correttamente la funzione non è necessario scaricare e installare alcun aggiornamento, l’app Musica per iOS, iPadOS e macOS permette adesso di aggiungere brani alle playlist senza che gli utenti debbano compiere azioni particolari.

Il problema aveva cominciato a palesarsi in special modo dopo il rilascio di iOS 17.1.2 avvenuto alla fine del mese di novembre, ma stando alle segnalazioni fatte dagli utenti ha interessato anche altre versioni del sistema operativo.

In pratica, dopo che un utente disattivava l’impostazione, il bug poteva causarne la riattivazione, con il risultato che tutti i brani aggiunti da un utente a una playlist venivano aggiunti alla propria libreria musicale in modo indesiderato.

Per fortuna, il colosso di Cupertino ha risolto rapidamente il problema e adesso gli utenti non stanno più avendo difficoltà.

Da tenere presente che Apple non ha mai riconosciuto pubblicamente il bug, per cui al momento non sono noti i motivi esatti che hanno provocato il problema con l’impostazione dei brani aggiunti alle playlist e considerando le circostanze è alquanto improbabile che in futuro possano essere fornirti maggiori dettagli a tal riguardo.