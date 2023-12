Apple Music: le playlist hanno un fastidioso bug

Apple Music sta soffrendo di un fastidioso bug relativo alle playlist che sta creando non pochi grattacapi agli utenti. Nelle ultime settimane, infatti, svariati fruitori del celebre servizio di streaming musicale del colosso di Cupertino hanno segnalato che l’impostazione “Aggiungi brani alla playlist” non funziona più come dovrebbe su iPhone e iPad e talvolta anche su Mac.

Apple Music: impossibile aggiungere brani alle playlist

Le prime lamentele in merito alla problematica sono giunte sulla community di supporto Apple, ma anche su Reddit e su X. Sebbene i reclami siano aumentati da quando la scorsa settimana c’è stato il rilascio di iOS 17.1.2, il bug sembra interessare pure versioni precedenti del sistema operativo.

Va precisato che dopo che un utente disattiva l’impostazione, il bug può causarne la riattivazione, con il risultato che tutti i brani aggiunti da un utente a una playlist vengono aggiunti alla propria libreria musicale in maniera indesiderata.

Il problema sta infastidendo molti, visto e considerato che la rimozione di un brano indesiderato dalla libreria rimuove il brano anche da tutte le playlist e non c’è modo di intervenire diversamente su questo comportamento.

Il bug può ripetersi su tutti i brani e attualmente non esiste una soluzione, neppure di tipo provvisorio. Considerando però che la problematica viene riscontrata su diverse versioni di iOS, è lecito presupporre che possa trattarsi di una difficoltà lato server che il colosso di Cupertino sta avendo e che deve risolvere, ma per il momento non sono ancora pervenute informazioni a tal riguardo da parte dell’azienda.