LOL Chi ride è fuori torna su Prime Video: data, arbitri e cast della 5a stagione

LOL Chi ride è fuori sta tornando su Prime Video. La quinta stagione di questo commedy show è già in caldo, pronto a far “morire” dalle risate il suo pubblico, ormai affezionato. I nuovi episodi saranno ricchi di novità, rendendo questa edizione unica rispetto alle altre. Da quando saranno disponibili i nuovi episodi?

LOL 5 sarà caricata sul catalogo Prime Video a partire dal 27 marzo 2025. Quindi ci vorrà poco più di un mese prima di poter accedere alla nuova stagione. Anche quest’anno ci aspettiamo episodi ricchi di divertimento e scene esilaranti. Una delle novità di questa stagione sono gli arbitri.

Infatti, nella control room troveremo ad arbitrare e condurre Alessandro Siani e Angelo Pistus, volti noti per la loro comicità. Saranno loro a gestire i concorrenti che dovranno rimanere seri per sei ore consecutive, pena la squalifica. Saranno loro a decretare il vincitore che sceglierà a quale ente benefico devolvere il premio finale di 100.000 euro messo in palio.

LOL 5: il cast della nuova stagione

LOL Chi ride è fuori arriverà su Prime Video con i nuovi episodi della quinta stagione a partire dal 27 marzo 2025. Il cast di questa edizione sarà composto da dieci concorrenti. Di questi conosciamo solo il nome di nove concorrenti perché il decimo sarà il vincitore di LOL Chi fa ridere è dentro, disponibile a partire dal 27 febbraio 2025 sempre su Prime Video.

Dei dieci concorrenti conosciamo il nome di nove di loro. Quelli che sicuramente parteciperanno saranno: Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli. Nomi sicuramente conosciuti dai più che bazzicano il mondo della comicità e differenti da LOL 4.

LOL Chi ride è fuori, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e disponibile su Prime Video è un comedy show ispirato alla creazione giapponese HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental. Questo format è diventato un successo su Prime Video che lo propone in 15 paesi di tutto il mondo.