LOL 4: Amazon ha svelato il cast dei concorrenti

Sono stati confermati i nomi dei concorrenti che parteciperanno a LOL 4. La nuova edizione dello show (Chi ride è fuori), così come le precedenti, sarà in streaming gratis su Prime Video con un abbonamento Prime. È già stata confermata anche la data di uscita nel 2024. Vediamo dunque chi è stato selezionato da Amazon per far parte cast. Ci sarà da ridere.

Ecco i concorrenti di LOL 4

Ecco dunque i protagonisti della nuova edizione dello show targato Amazon: Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrrio, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria e Diego Abatantuono. Di seguito il video pubblicato dalla piattaforma su X.

Congratulazioni, hai sbloccato i dieci concorrenti di LOL4 ✨

Quale sarà la loro gag segreta per affrontare la sfida?

📺 #LOL4it #ChiRideFuori pic.twitter.com/1zqAnSl4YX — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) December 4, 2023

I nomi svelati sono 9, ma sappiamo che i concorrenti saranno 10. Ne manca uno. Chi sarà? Per il momento, il trailer si limita a citare in chiusura La persona che vincerà LOL Talent Show .

Le regole dovrebbero rimanere le stesse di sempre: vietato ridere. Alla prima risata, anche leggera, scatterà l’ammonizione, alla seconda l’espulsione. Da confermare se alla conduzione ci saranno ancora Fedez e Frank Matano. Probabile anche la partecipazione di Maccio Capatonda (protagonista del film Il Migliore dei Mondi appena lanciato) nel ruolo di special guest. Il premio sarà devoluto in beneficienza a un’associazione scelta da chi uscirà a testa alta dalla gara.

Come ingannare l’attesa per LOL 4? Il modo migliore è vedere o rivedere le passate edizioni dello show in streaming su Prime Video. È gratis per tutti coloro che hanno un abbonamento ad Amazon Prime attivo. In alternativa è possibile iniziare subito i 30 giorni di prova senza alcuna spesa.

Una curiosità: non tutti lo sanno, ma lo show si basa sul format giapponese Documental creato dal Hitoshi Matsumoto. Il successo dell’originale è stato tale da essere replicato in numerosi paesi del mondo, Italia compresa.

