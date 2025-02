MasterChef, puntata 11: quando e dove vederla in diretta streaming

Sono rimasti solo in cinque: Anna, Franco, Jack, Mary e Simone. Saranno loro a giocarsi il titolo dell’edizione 14 di MasterChef Italia. Dopo le due eliminazioni avvenute la scorsa settimana (Claudio e Katia), ci avviciniamo al grande finale di stagione con la puntata 11. È la semifinale e andrà in onda giovedì 20 febbraio, con la diretta trasmessa in esclusiva streaming su NOW alle ore 21:15, visibile anche dall’estero grazie a NordVPN (scopri l’offerta).

La puntata 11 di MasterChef: la semifinale

A giudicare i concorrenti, come sempre, ci sarà il severo trio composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Loro, insieme a nuovi ospiti, sottoporranno gli aspiranti cuori a prove e test di ogni tipo, mettendone alla prova non solo le abilità culinarie, ma anche la creatività e la capacità di gestire la tensione.

Per vedere tutte le puntate di MasterChef Italia sui tuoi dispositivi è sufficiente attivare il pass Entertainment di NOW. È quello che include le serie e gli show della piattaforma, con prezzi da soli 6,99 euro al mese scegliendo la formula annuale. Tra gli altri contenuti ci sono anche tutti gli episodi di M Il Figlio del Secolo, di Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103 e di Hanno Ucciso l’Uomo Ragno.

Come vedere lo show dall’estero

Il cooking show è visibile anche dall’estero: se ti trovi lontano da nostro paese, per guardarlo in diretta oppure on-demand non devi far altro che seguire questi passaggi.

Se non lo hai ancora fatto, scarica l’app di NordVPN (guarda la promozione) sul dispositivo che hai scelto, poi aprila;

collegati a un server italiano tra quelli nell’elenco per navigare con un indirizzo IP del nostro paese;

avvia lo streaming su NOW e goditi lo spettacolo dei test ai fornelli.