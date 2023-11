iOS 17.1.2: Apple si prepara al rilascio dell'update

Sulla base di quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple sarebbe pronta al rilascio di iOS 17.1.2 per iPhone. L’azienda, infatti, pare essere in fase di test interno dell’update.

iOS 17.1.2 in fase di test interno

Trattandosi di un aggiornamento minore, iOS 17.1.2 andrà perlopiù a concentrarsi sulla correzione di bug, ma al momento non è ancora ben chiaro quali saranno i problemi che andrò ad affrontare.

Considerando che alcuni utenti hanno continuato a riscontrare problemi di Wi-Fi su iOS 17.1.1 che è stato rilasciato all’inizio del mese corrente, potrebbe darsi che iOS 17.1.2 porti in dote la stessa correzione per i problemi di connettività che Apple ha incluso nella versione beta del major update successivo. Alcuni utenti hanno altresì rilevato dei bug minori relativi alle notifiche push e ad HomeKit.

Ricordiamo che iOS 17.1.1 ha già risolto un problema con la ricarica wireless delle BMW che interessava iPhone 15 e un problema che impediva al widget dell’app Meteo di mostrare l’icona della neve.

Da tenere presente che solitamente il colosso di Cupertino non rilascia aggiornamenti software o versioni beta durante la settimana del Ringraziamento negli Stati Uniti, in quanto la maggior parte dei dipendenti aziendali è in ferie, per cui è probabile che iOS 17.1.2 venga distribuito la prossima settimana.

Invece, iOS 17.2 continua ad essere in fase di beta testing e dovrebbe venire rilasciato a metà dicembre. L’aggiornamento porta in dote molte nuove funzionalità e cambiamenti, tra cui la nuova app Diario di Apple, il supporto per la registrazione di video spaziale sugli iPhone 15 Pro e tanto altro ancora.