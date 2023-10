iOS 17.2: risolti i bug del Wi-Fi su iPhone

Con il rilascio prossimo di iOS 17.2, il colosso di Cupertino andrà a risolvere vari problemi legati al Wi-Fi che i possessori di iPhone stanno lamentando praticamente da quando è stata rilasciata la prima relase del sistema operativo. Alcuni utilizzatori del “melafonino”, infatti, avevano segnalato una bassa velocità delle connessioni wireless e interruzioni nelle connessioni senza fili

iOS 17.2: addio ai problemi con il Wi-Fi

Andando più in dettaglio, in risposta a una segnalazione di un bug presente sul suo sito Web, Apple ha affermato che la prima beta di iOS 17.2 rilasciata la scorsa settimana va a risolvere problemi di connettività Wi-Fi, anche se al momento non sono stati forniti dettagli specifici al riguardo.

Inoltre, non è neppure chiaro quanto i problemi lamentati dagli utenti siano effettivamente diffusi, per cui se vadano a interessare un numero più o meno importante di utenti o se facciano riferimento solo a una piccola parte di essi.

Con ogni probabilità la nuova relase di iOS 17 verrà rilasciata pubblicamente a dicembre, per cui mancano ancora diverse settimane prima che l’aggiornamento sia disponibile per tutti e sino ad allora è probabile pure che emergano nuovi dettagli in merito alle correzioni apportate.

Ricordiamo che, bug fix a parte, iOS 17.2 va ad includere svariate nuove funzionalità e modifiche, tra cui l’app Journal, la possibilità per gli abbonati di Apple Music di collaborare sulle playlist, un’opzione di traduzione per il pulsante Azione sui modelli iPhone 15 Pro, un’opzione di sicurezza di verifica della chiave di contatto di iMessage, informazioni meteo aggiuntive, il Widget orologio, la possibilità per gli addetti di aggiornare gli iPhone senza aprire la confezione e altro ancora.