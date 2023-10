iPhone: con iOS 17.2 si aggiorna senza aprire la confezione

Nei giorni scorsi è emersa la notizia che Apple starebbe sviluppato un nuovo sistema che consente ai suoi dipendenti di effettuare l’aggiornamento degli iPhone senza dover aprire la confezione di vendita. La conferma della cosa giunge ora con la prima beta di iOS 17.2.

iPhone: iOS 17.2 conferma l’aggiornamento senza aprire la confezione di vendita

Stando a quanto emerso, con l’SDK di iOS 17.2 sono disponibili tre nuovi framework interni denominati FactoryOTALogger, FactoryOTANetworkUtils e FactoryOTAWifiUtils che abilitano gli aggiornamenti del firmware OTA in modalità wireless utilizzando uno speciale dispositivo esterno.

La funzionalità, è bene precisarlo, non è destinata agli utenti finali ed è contrassegnata come interna nei codici rinvenuti.

Il tutto è in perfetta linea con quanto riferito in precedenza da Mark Gurman, autorevole giornalista di Bloomberg, il quale aveva descritto il sistema come un “dispositivo proprietario simile a un pad su cui il dipendente può posizionare scatole di iPhone”.

L’innovativo sistema è pertanto effettivamente in fase di sviluppo e consentirà ai dipendenti degli Apple Store di aggiornare in modalità wireless gli iPhone ancora sigillati, in modo tale da poterli poi consegnare agli utenti con l’ultimo aggiornamento software disponibile per iOS.

Apple avrebbe deciso di investire in questo metodo dopo essere stata costretta a rilasciare un aggiornamento al day one per iPhone 15 al fine d andare a correggere un grave bug in fase di configurazione del dispositivo.

In futuro, dunque, la nuova feature permetterà al colosso di Cupertino di evitare importanti bug al lancio dei suoi dispositivi, senza mettere in condizione gli utenti di dover mettere aggiornare immediatamente dopo aver spacchettato il proprio dispositivo.