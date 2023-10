Apple Store aggiorneranno iPhone nuovi senza aprirli

I dipendenti degli Apple Store saranno in grado di aggiornare gli iPhone messi in vendita senza aprirli e in modalità completamente wireless, grazie a una trovata degli ingegneri di Cupertino. A riportarlo è stato il solito Mark Gurman, nel fine settimane, come sempre attraverso le pagine di Bloomberg (il link alla fonte è a fondo articolo), citando un nuovo dispositivo creato dalla mela morsicata proprio con questa specifica finalità.

iPhone aggiornati senza aprirli, negli Apple Store

Si tratterebbe (utilizzare il condizionale è d’obbligo fino alle conferme ufficiali) di una sorta di pad su cui appoggiare la confezione degli smartphone, ancora sigillata. Mediante un sistema dalla natura non meglio precisata, questo sarebbe in grado di accendere il telefono, installare poi gli ultimi update disponibili e infine spegnerlo una volta conclusa l’operazione, così da poterlo rimettere sullo scaffale.

In questo modo, gli acquirenti potranno aver accesso all’ultima versione di iOS e a tutte le più recenti funzionalità introdotte dalla casa madre non appena acquistato l’iPhone, senza dover passare dal solito round di aggiornamenti da eseguire out of the box. Secondo Gurman, il gruppo di Cupertino avrebbe intenzione di dotare gli Apple Store della tecnologia già entro la fine del 2023.

La fonte dell’indiscrezione fa riferimento a una tecnologia proprietaria e destinata esclusivamente ai negozi del marchio. Di certo, ai più attenti e a coloro che da lungo tempo seguono le voci di corridoio riguardanti il gruppo di Cupertino, è tornato alla mente AirPower. Del possibile arrivo sul mercato di un pad per la ricarica wireless di tutti i dispositivi del brand si discute ormai da anni, ma il progetto è stato fin qui accantonato.

