Apple: AirPower è ancora incluso nella roadmap

Qualche anno addietro, Apple aveva preso in considerazione l’idea di lanciare AirPower, un caricatore wireless universale per tutti i suoi dispositivi. Purtroppo, però, non ha mai visto effettivamente la luce, ma a quanto pare il progetto non è stato ancora abbandonato.

AirPower è nella roadmap di lungo termine di Apple

Stando infatti a quanto recentemente emerso, AirPower sarebbe ancora presente all’interno della roadmap di lungo termine di Apple, ma quando verrà commercializzato non è al momento dato sapersi.

Per chi non ne avesse memoria, AirPower è stato annunciato ufficialmente da Apple in occasione del lancio di iPhone X avvenuto nel 2017, ma nonostante le tante indiscrezioni sul suo conto non è mai giunto nei negozi.

In una dichiarazione al riguardo risalente a marzo del 2019, Dan Riccio, ex responsabile dell’ingegneria hardware di Apple, aveva commentato nel seguente modo.

Dopo molti sforzi, siamo arrivati alla conclusione che AirPower non potrebbe raggiungere i nostri elevati standard ed abbiamo annullato il progetto. Ci scusiamo con i clienti che non vedevano l’ora del lancio sul mercato. Continuiamo a credere che il futuro sia wireless e ci impegniamo ad andare in quella direzione.

La mancata commercializzazione è presumibilmente da ricercare in una cattiva dissipazione del calore. Si presume che le elevate temperature interne generate dalle bobine di ricarica sovrapposte avrebbero potuto surriscaldare i dispositivi in carica e comprometterne il corretto funzionamento.

Attualmente, l’unico tappetino di ricarica multi-dispositivo venduto da Apple è il MagSafe Duo, funzionante solo con due dispositivi alla volta e con un posizionamento fisso per gli stessi.

