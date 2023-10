iPhone 12: meno radiazioni entro il 24 ottobre

Apple aveva già comunicato che iOS 17.1 risolverà il problema delle eccessive radiazioni rilevate dalla Agence Nationale Des Fréquences (ANFR). L’autorità francese ha ora informato gli utenti che l’aggiornamento verrà distribuito entro il 24 ottobre.

iOS 17.1 riduce le radiazioni

La ANFR ha pubblicato un avviso il 12 settembre, poche ore dopo l’annuncio dei nuovi iPhone 15. In base ai test effettuati dal laboratorio francese sugli iPhone 12, il valore del SAR (Specific Absorption Rate) relativo agli arti supera i 4 W/Kg. Per questo motivo è stata bloccata la vendita degli smartphone (che non vengono più prodotti proprio in seguito al lancio degli iPhone 15).

L’aggiornamento software, promesso a metà settembre da Apple, è già disponibile per alcuni beta tester volontari e verrà rilasciato per tutti entro il prossimo 24 ottobre (fino ad allora resterà in vigore il blocco delle vendite). L’azienda di Cupertino aveva contestato i risultati dei test effettuati dalla ANFR (il valore del SAR era 5,74 W/Kg), in quanto tutti gli iPhone 12 rispettano i limiti validi in Europa.

Pochi giorni fa è stato fornito un ulteriore chiarimento sulla questione. Da oltre dieci anni gli iPhone offrono la funzionalità off-body detection che, quando rileva una certa distanza dal corpo, incrementa automaticamente la potenza trasmissiva (ad esempio quando l’iPhone viene appoggiato sul tavolo). Il protocollo di test usato dalla ANFR considera il limite dei 4 W/Kg, anche quando lo smartphone è su una superficie statica.

Apple ritiene che questa metodologia non è conforme gli standard internazionali. In ogni caso, l’azienda di Cupertino ha deciso di rispettare l’ordine dell’autorità, quindi la potenza verrà ridotta entro i 4 W/Kg, anche quando l’iPhone 12 è lontano dal corpo. Questa modifica sarà valida solo in Francia.