iPhone 12: iOS 17.1 risolve il problema radiazioni in Francia

Nelle scorse ore Apple ha fatto sapere che iOS 17.1 che arriverà nel corso del mese corrente sarà risolto anche il problema degli eccessivi livelli di radiazione su iPhone 12, ma solo ed esclusivamente per quel che concerne la Francia.

iPhone 12: problema radiazioni risolto in Francia con iOS 17.1

Andando più in dettaglio, a settembre scorso la Francia ha ordinato al colosso di Cupertino di cessare le vendite di iPhone 12 e di implementare una soluzione per i dispositivi in circolazione affinché vengano portati al livello di conformità degli standard europei sulle radiazioni elettromagnetiche.

In un documento di supporto Apple ha pertanto informato che provvederà a disattivare la funzione di rilevamento “off-body” che consente una potenza di trasmissione leggermente più elevata quando un iPhone non viene tenuto in mano o in tasca.

La funzione di rilevamento sarà disattivata soltanto in Francia e Apple afferma che ciò avviene nonostante un errore compiuto dall’ente regolatore francese Agence Française Nationale des Fréquences (ANFR) nel corso dei test sulle radiazioni.

ANFR ha infatti adottato un protocollo di test che non teneva conto del meccanismo di rilevamento “off-body” dell’iPhone, il quale secondo l’azienda capitanata da Tim Cook è stato “ampiamente testato e verificato a livello internazionale come un meccanismo efficace per rispettare i requisiti SAR (Specific Absorption Rate)”.

Con l’aggiornamento ad iOS 17.1, gli iPhone 12 in Francia non aumenteranno più la potenza consentita quando viene rilevato lo stato “off-body”, per cui la copertura in aree con segnale cellulare debole potrebbe causare una leggera diminuzione delle prestazioni cellulari, sebbene la maggior parte degli utenti non dovrebbe notare cambiamenti particolari.