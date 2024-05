Smartphone Android a 78€: realme Note 50 è un affare

Se stai cercando uno smartphone economico, l’offerta a soli 78 euro per realme Note 50 è l’affare che fa per te. Oggi lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico, grazie alla promozione di Amazon in corso. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata e accesso a Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi.

Prezzo minimo storico per lo smartphone realme Note 50

Tra le caratteristiche integrate ci sono il display da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento da 90 Hz, il processore octa core, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB), la doppia fotocamera posteriore potenziata dall’intelligenza artificiale, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, supporto Dual SIM, la batteria da 5.000 con ricarica USB-C e lo spessore ridotto a 7,99 millimetri per un design elegante. Se vuoi saperne di più sulle specifiche tecniche e sulle funzionalità incluse, ti invitiamo a consultare la scheda tecnica che raccoglie tutte le informazioni che desideri.

Al prezzo stracciato di soli 78 euro, il minimo storico da quando è in vendita, realme Note 50 è un affare da non lasciarsi sfuggire. La colorazione è Sky Blue, quella visibile qui sopra. Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon da attivare né codici da inserire: devi solo metterlo nel carrello.

Se lo ordini adesso, lo smartphone arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Chiudiamo sottolineando che Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari. Il periodo di tempo concesso per l’eventuale restituzione con rimborso completo è pari a 14 giorni.