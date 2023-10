iPhone 16: 5G Advanced e novità per la fotocamera

I nuovi iPhone 15 sono stati presentati e lanciati sul mercato solo da poche settimane a questa parte, ma già da tempo si discute di quelli che saranno i futuri smartphone della “mela morsicata”, in particolare iPhone 16, e delle caratteristiche che porteranno in dote.

iPhone 16: modelli Pro con Snapdragon X75 e molto altro

A tal riguardo, nelle scorse ore l’analista Jeff Pu ha asserito che le versioni Pro e Pro Max di iPhone 16 saranno dotate dell’ultimo modem cellulare Qualcomm, offrendo in tal modo una connettività 5G ancora più veloce e una maggiore efficienza dal punto di vista energetico.

Più precisamente, a detta dell’analista, iPhone 16 in versione Pro e Pro Max porteranno in dote il modem Snapdragon X75 di Qualcomm, mentre il modello base e quello Plus manterranno il modem Snapdragon X70 utilizzato per tutta l’attuale gamma di iPhone 15.

Apple ha utilizzato il medesimo modem Qualcomm su tutti i modelli di ogni generazione di iPhone, ad esclusione di iPhone SE di fascia bassa, per cui quella in questione rappresenta una novità bella e buona e potrebbe stare a indicare un cambio di strategia da parte dell’azienda.

Lo Snapdragon X75, che è stato annunciato a febbraio dell’anno corrente, presenta una migliore aggregazione degli operatori e altri progressi tecnologici per velocità di download e upload 5G più elevate rispetto e supporta anche l’ultimo standard “5G Advanced”.

Unitamente alle novità sul fronte connessioni, con iPhone 16 Pro disponibile in dimensioni più grandi il colosso di Cupertino sarà in grado di montare lo stesso obiettivo lo zoom ottico 5x introdotto con iPhone 15 Pro Max. Jeff Pu ribadisce che sia i modelli Pro che Pro Max avranno un obiettivo tetraprismatico da 12 megapixel per uno zoom migliore.

Il rapporto indica inoltre che Apple prevede di aggiornare i modelli Pro con un nuovo obiettivo ultra-wide, un componente che è rimasto praticamente invariato rispetto a quanto proposto su iPhone 13 Pro, il quale avrà un nuovo sensore da 48 megapixel, il che costituisce un enorme passo avanti rispetto all’attuale sensore da 12 megapixel.

Per i modelli base e Plus di iPhone 16, invece, Jeff Pu afferma che Apple manterrà solo due obiettivi posteriori sulla fotocamera, senza zoom ottico, e l’obiettivo ultra grandangolare manterrà il suo sensore da 12 megapixel senza messa a fuoco automatica e macro.