iOS 17: problemi con la connettività Wi-Fi

Nei giorni scorsi Apple ha reso disponibile iOS 17 per iPhone, seguito poi da un minor update mirante a far fronte al surriscaldamento sui modelli Pro dei suoi nuovi smartphone. A quanto pare, però, le difficoltà non sono finite. Molti utenti, infatti, lamentano problemi con la connessione Wi-Fi.

iOS 17: Houston, abbiamo un altro problema!

Andando più in dettaglio, dopo il rilascio di iOS 17, sono aumentate le segnalazioni di persone che stanno riscontrano malfunzionamenti con l’impiego della connettività Wi-Fi in seguito al download e all’installazione dell’aggiornamento sul proprio “melafonino”.

In alcuni casi le app non caricano i contenuti, in altri le pagine Web si bloccano durante il caricamento e più in generale la connessione risulta essere particolarmente lenta.

Facendo qualche ricerca sul Web si apprende che la maggior parte delle segnalazioni provengono dai possessori dei nuovi iPhone 15. Un utente sul forum della community ufficiale di Apple ha ad esempio dichiarato che su iPhone 15 Pro la si verificano disconnessioni periodiche dal Wi-Fi, mentre non riscontra alcun genere di problema su tutti gli altri dispositivi posseduti.

Ci sono report simili pure su Reddit: un utente afferma che la regolazione della gamma del canale Wi-Fi a 20 MHz, 40 MHz o 80 MHz ha risolto i problemi, mentre un altro utente riferisce che attivando e disattivano la modalità Aereo è riuscito a risolvere momentaneamente il problema.

Per il momento da parte di Apple nono pervenute informazioni sulla questione e non è chiaro quanto effettivamente il problema sa diffuso, ma di sicuro sarà possibile saperne di più e non è assolutamente da escludere che la causa di tutto possa essere legata a un bug.