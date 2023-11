iOS 17.1.1: in arrivo per risolvere vari problemi su iPhone

Con ogni probabilità, Apple provvederà a rendere disponibile iOS 17.1.1 questa settimana. Si tratta di un aggiornamento minore di iOS 17 che mira a risolvere alcune problematiche che sono state riscontrate dagli utilizzatori di iPhone nel corso degli ultimi tempi.

iOS 17.1.1: in arrivo a breve per risolvere vari problemi su iPhone

Andando più in dettaglio, l’aggiornamento potrebbe andare a includere la correzione per i problemi di connettività Wi-Fi che Apple ha implementato nella beta di iOS 17.2 e potrebbe risolvere un problema relativo ad alcuni iPhone che si spengono temporaneamente durante la notte. Apple ha altresì promesso di risolvere un problema di ricarica wireless sulle BMW che riguarda la linea iPhone 15 con un aggiornamento non meglio specificato in arrivo entro la fine dell’anno e che potrebbe essere per l’appunto quello in questione.

iOS 17.2, invece, rimane in beta testing e dovrebbe essere rilasciato a dicembre. Il suddetto aggiornamento include molte nuove funzionalità e modifiche, tra cui la tanto attesa app Journal di Apple, la possibilità per gli abbonati Apple Music di collaborare alle playlist, un’opzione Traduci per il pulsante Azione sui modelli di iPhone 15 Pro, un’opzione di sicurezza di verifica della chiave di contatto iMessage, widget meteo e orologio aggiuntivi e altro ancora.

Da tenere presente che Apple dovrebbe rilasciare a stretto giro pure un aggiornamento di watchOS, al fine di porre rimedio a un eccessivo consumo della batteria. È probabile che l’aggiornamento in questione sia quello siglato come watchOS 10.1.1, ma potrebbe trattarsi anche di watchOS 10.2 nel caso in cui l’azienda dovesse necessitare di più tempo.