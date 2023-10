iPhone: lo strano caso degli spegnimenti notturni

A quanto pare, tra i possessori di iPhone si sta verificando un caso decisamente curioso: lo spegnimento temporaneo di alcuni modelli di smartphone, ma solo ed esclusivamente durante la notte. La cosa è parecchio fastidiosa, in quanto crea disagi nella riproduzione di allarmi, notifiche e altre funzionalità del “melafonino”.

iPhone: spegnimenti notturni

Andando più in dettaglio, in un thread su Reddit, un utente lamenta il fatto che due allarmi separati impostati su ‌iPhone‌ e legati alla sua casa non si sono attivati. Molti altri utenti sono poi intervenuti, descrivendo problematiche simili. Si scopre pertanto che potrebbero essere collegati allo spegnimento dell’‌iPhone‌ durante la notte.

Alcuni hanno infatti controllato le impostazioni della batteria per scoprire che durante il corso della nottata i loro iPhone sono rimasti spenti per alcune ore, mentre altri hanno affermato di aver dovuto inserire i propri codici di accesso al mattino, indicando il fatto che l’iPhone si è spento o comunque riavviato durante la notte.

Il problema, a quanto pare, riguarda sia gli iPhone 15 che Apple ha da poco presentato e immesso sul mercato che alcuni modelli precedenti aggiornati però a iOS 17. Inoltre, il tutto si verifica in maniera assolutamente casuale.

Per scoprire se il proprio iPhone‌ si è spento di notte è sufficiente sfiorare l’icona di Impostazioni nella home screen e/o nella Libreria app d iOS, selezionare la voce Batteria nella schermata successiva e controllare lo stato di carica nelle ultime 24 ore. Se c’è un intervallo di tempo in cui la batteria risulta inattiva, l’‌iPhone‌ è stato spento per quel periodo di tempo.