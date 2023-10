Apple Watch: problemi di batteria con watchOS 10.1

Nelle scorse ore, Apple ha reso disponibile watchOS 10.1, la nuova versione del sistema operativo per Apple Watch che porta in dote la possibilità di sfruttare il doppio tap per controllare il dispositivo. Purtroppo, però, dopo averne effettuato l’installazione, un certo numero di utenti sta lamentando problemi di consumo anomalo della batteria e di surriscaldamento.

Apple Watch: watchOS 10.1 da problemi di batteria e surriscaldamento

Andando più in dettaglio, la problematica pare essere relativa a tutti i modelli di Apple Watch su cui è stata installata la più recente versione del sistema operativo, ma fortunatamente interessa solo un ridotto numero di utilizzatori.

Gli utenti coinvolti segnalano, come anticipato, un consumo molto più rapido della batteria rispetto al solito. Per fare degli esempi concreti, per alcuni si passa dal 100% della carica allo spegnimento totale dello smartwatch anche in tre ore, mentre altri ravvisano lo scaricarsi della batteria di circa il 25% in soli 30 minuti.

Al contempo, gli utenti coinvolti segnalano di avere difficoltà nel caricare Apple Watch a causa del surriscaldamento dello stesso e accedendo alle impostazioni di watchOS compare un messaggio che recita per l’appunto che la ricarica del dispositivo è stata sospesa a causa della temperatura elevata raggiunta dall’orologio. Inoltre, in taluni casi la carica della batteria continua a calare pure quando il dispositivo è sotto alimentazione.

Per il momento, da parte di Apple non sono pervenute informazioni a riguardo, ma quasi sicuramente si tratta di un bug di watchOS a cui il colosso di Cupertino farà rimedio nel più breve tempo possibile, o almeno così si spera.