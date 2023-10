iPhone 15: Apple conferma i problemi su BMW

Nei giorni scorsi erano iniziate a spuntare in rete segnalazioni riguardo difficoltà nello sfruttare la ricarica wireless con iPhone 15 su alcune auto BMW. Qualche ora addietro Apple ha ufficialmente riconosciuto la problematica e ha promesso che renderà disponibile una soluzione entro fine anno.

iPhone 15: problemi con BMW, fix entro fine anno

Andando più in dettaglio, in una nota interna condivisa con i fornitori di servizi autorizzati Apple, il colosso di Cupertino ha confermato il problema di ricarica su iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max sottolineando che interessa un piccolo numero di caricabatterie wireless integrati in alcuni modelli BMW, oltre che Toyota Supra.

Il problema può portare alla disattivazione temporanea della funzionalità NFC sul dispositivo, il quale alimenta funzionalità come Apple Pay e le chiavi digitali dell’auto. Nella nota non viene indicata una ragione specifica alla base di ciò, ma non è escluso che quando Apple provvederà a rilasciare il correttivo possano essere forniti maggiori dettagli.

Considerando che la nota è stata pubblicata poche ore dopo il rilascio di iOS 17.1, probabilmente il fix arriverà con un aggiornamento successivo. Nel mentre, Apple consiglia ai clienti interessati di smettere di utilizzare la ricarica wireless in auto.

Gli utenti interessati dal problema in oggetto potrebbero ricevere il messaggio di errore “Impossibile configurare Apple Pay” nell’app Wallet, anche se hanno già configurato Apple Pay.

In caso di problemi più duraturi con NFC, Apple consiglia di portare l’iPhone in un centro autorizzato, dove i tecnici possono tentare di riavviare il chip NFC con uno strumento software parte di Apple Service Toolkit 2. Qualora questo passaggio non dovesse risolvere il problema, Apple suggerisce ai tecnici di avviare una riparazione hardware.