Apple TV+: le novità in arrivo nella seconda metà di febbraio 2025

Il catalogo di Apple TV+ continua ad arricchirsi e per il mese di febbraio 2025 si registrano diverse nuove uscite, con alcune novità già disponibili e altre novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Il servizio di streaming di Apple è accessibile con un costo di 9,99 euro al mese oppure con un abbonamento Apple One attivo.

Per i nuovi utenti c’è la possibilità di accedere alla piattaforma con 7 giorni di prova gratuita (non è necessario avere un dispositivo Apple, basta collegarsi al sito ufficiale tramite il link qui di sotto).

Per chi ha acquistato un dispositivo Apple di recente, tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV, ci sono 3 mesi gratis senza alcun obbligo di rinnovo. Per verificare la disponibilità della promo per il proprio account basta visitare il sito ufficiale di Apple TV+ qui di sotto.

Le novità di Apple TV+ di febbraio 2025

Tra le nuove produzioni originali disponibili su Apple TV+ nel corso del mese di febbraio 2025 segnaliamo il nuovo film Misteri dal profondo, un thriller con Anya Taylor-Joy, Miles Teller e Sigourney Weaver che unisce mistero e azione.

Il prossimo 21 di febbraio, invece, sarà disponibile in catalogo la seconda stagione di Surface. Si tratta di un thriller psicologico la cui prima stagione è già disponibile per gli utenti Apple TV+.

Il prossimo 26 di febbraio toccherà alla nuova serie Berlino: codice rosso, un’interessante medical drama che rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

Per accedere a tutto il catalogo di Apple TV+ basta seguire il link qui di sotto. Come sottolineato in precedenza, per chi ha acquistato di recente un dispositivo Apple è possibile ottenere fino a 3 mesi gratis. Per i nuovi utenti, invece, c’è sempre la possibilità di sfruttare una prova gratuita.