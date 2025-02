Win or Lose in streaming: quando e dove esce la serie?

Win or Lose è in arrivo come esclusiva streaming su Disney+. È la prima serie originale Pixar e ha come protagonisti 8 diversi personaggi che si preparano per arrivare pronti all’appuntamento con una grande partita di softball del campionato statale. Le loro storie si intrecciano, affrontando temi delicati come i rispettivi stati d’animo e il modo di gestire l’emotività. Gli episodi saranno disponibili a partire da mercoledì 19 febbraio.

Guarda in streaming la serie Win or Lose

La narrazione avviene con un approccio originale. Gli eventi raccontati sono gli stessi in ogni episodio, ma proposti da punti di vista sempre differenti: da quello dei giocatori, dei genitori e persino dell’arbitro. Lo stile è quello colorato e sognante tipico dello studio che ha ridefinito la storia dell’animazione, già autore di pellicole come Inside Out 2. Il rating assegnato dalla piattaforma è 6+, si tratta dunque di un contenuto adatto a tutta la famiglia, da guardare su smartphone, tablet, computer o TV.

La serie è composta in totale da 8 episodi, proprio come i personaggi e le loro storie. È stata creata, scritta e diretta da Carrie Hobson e da Michael Yate. Questa la sinossi.

La prima serie originale della Pixar segue le storie intrecciate di otto diversi personaggi che si preparano per la loro grande partita di softball. La serie rivela come ci si sente realmente nei panni di ogni personaggio: i ragazzi insicuri, i loro genitori elicottero, persino un arbitro innamorato, con prospettive incredibilmente divertenti, molto emotive e animate in maniera unica.

Per poter vedere Win or Lose in streaming su Disney+ è sufficiente l’abbonamento Standard con pubblicità da 5,99 euro al mese. È il più economico tra quelli proposti dalla piattaforma: in alternativa ci sono anche Standard e Premium.