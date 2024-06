Apple Music: scopri come ottenere 6 mesi gratis con questo trucco

Preparati a un’estate di musica senza interruzioni: Apple Music offre un’incredibile opportunità per immergersi in un mondo di oltre 100 milioni di brani, senza pubblicità e con la massima libertà. E la ciliegina sulla torta? 6 mesi di abbonamento gratuiti, grazie a un semplice trucco che ti sveliamo in questo articolo.

Apple Music, il trucco per ricevere 6 mesi gratis

Con Apple Music, il tuo dispositivo si trasforma in un jukebox personale: che tu sia fan del pop, del rock, del jazz o di generi più di nicchia, su Apple Music troverai la colonna sonora perfetta per ogni momento estivo. Potrai ascoltare i tuoi artisti preferiti online e offline, su tutti i dispositivi, dallo smartphone, dal tablet o dal computer.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music? Sfruttare questa imperdibile promozione è davvero semplice. Ti basterà possedere uno dei dispositivi idonei, ovvero una selezione di dispositivi audio (AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro) oppure semplicemente un iPhone di qualsiasi modello che supporti l’ultima versione di iOS.

Non è necessario un nuovo acquisto: se possiedi già uno o più di questi dispositivi, hai diritto all’offerta. Ecco i passaggi da seguire per attivare 6 mesi gratuiti con uno dei dispositivi audio idonei:

Assicurati che il tuo iPhone o iPad sia aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS;

Connetti il tuo dispositivo audio idoneo al vostro iPhone o iPad;

Apri l’app Apple Music e accedi con il tuo ID Apple;

Se l’offerta non compare immediatamente, la troverai nella sezione “Home”.

Con iPhone il percorso è lo stesso, ma non sarà necessario collegare alcun dispositivo audio finché si tratta di un dispositivo aggiornato all’ultima versione di iOS. Questa promozione Apple Music è disponibile a tempo limitato, perciò il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile per ottenere subito 6 mesi di musica senza limiti e accedere all’enorme catalogo presente.