Apple Music: streaming musicale ad altissima qualità da provare gratis

Se cerchi un’esperienza d’ascolto immersiva, capace di avvicinarsi al suono dei supporti fisici, Apple Music è la piattaforma più consigliata. Grazie alla combinazione di audio lossless e audio spaziale, la musica fuoriesce con una profondità e una nitidezza sorprendenti.

Il servizio può essere provato gratis per un mese oppure per tre mesi in caso di acquisto di un nuovo dispositivo Apple. Per attivare una delle due prove basta andare sulla pagina ufficiale di Apple Music.

Tutti i vantaggi del servizio di Apple Music

Il punto di forza principale di Apple Music è il catalogo vastissimo, con oltre 100 milioni di brani sempre disponibili, arricchiti da playlist curate, stazioni tematiche e suggerimenti personalizzati in base ai tuoi gusti.

A questo si aggiunge una resa audio di livello superiore, resa possibile dalla riproduzione lossless e dall’audio spaziale con Dolby Atmos, che offre un suono tridimensionale e coinvolgente.

Su iPhone, inoltre, l’esperienza si arricchisce grazie al feedback aptico musicale, che rende l’ascolto ancora più immersivo. Ma non c’è solo musica: all’interno della piattaforma si possono trovare contenuti esclusivi come interviste e performance live.

Tra le funzioni più apprezzate c’è anche Sing, che consente di cantare su milioni di brani con testi sincronizzati in tempo reale, supporto per traduzione e pronuncia delle canzoni straniere e la possibilità di modulare il volume della voce originale. Infine, le playlist permettono di creare raccolte condivise con gli amici.

Per tutte le informazioni sulla prova gratuita di 1 o 3 mesi basta andare sulla pagina ufficiale di Apple Music.

