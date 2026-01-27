 Apple Music: streaming premium con audio TOP e prova gratuita
Apple Music: streaming premium con audio TOP e prova gratuita

Adesso è possibile provare gratuitamente per 1 o 3 mesi Apple Music, il popolare servizio di streaming musicale con audio spaziale.
Apple Music: streaming premium con audio TOP e prova gratuita
Adesso è possibile provare gratuitamente per 1 o 3 mesi Apple Music, il popolare servizio di streaming musicale con audio spaziale.

Nel panorama dello streaming musicale, Apple Music si sta facendo notare in particolare la qualità del suono che riesce a garantire. L’abbonamento include l’audio ad alta definizione, il supporto all’Audio Spaziale con Dolby Atmos e altre funzioni extra. Ma adesso tutto questo può essere sfruttato tramite un’iniziativa davvero interessante

Il servizio può essere infatti provato gratuitamente per 30 giorni, che diventano 3 mesi nel caso di acquisto di un nuovo dispositivo del brand con il logo della mela morsicata. Per maggiori informazioni basta andare sulla pagina ufficiale di Apple Music.

Prova GRATIS Apple Music

Funzionalità e vantaggi di Apple Music

Al termine del periodo di prova, l’utente è libero di continuare o interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento, senza penali. Il piano Individuale ha un costo di 10,99 euro al mese e dà accesso a tutte le funzionalità della piattaforma.

È disponibile anche una formula dedicata agli studenti a 5,99 euro mensili, che include inoltre l’accesso ad Apple TV+ senza costi aggiuntivi.

Per chi desidera condividere l’esperienza, il piano Famiglia consente di estendere l’abbonamento fino a sei persone al prezzo di 16,99 euro al mese. Ogni membro mantiene il proprio profilo personale, con playlist, suggerimenti e libreria separati.

Indipendentemente dal piano scelto, Apple Music offre accesso a oltre 100 milioni di brani, riproduzione lossless, audio immersivo e contenuti esclusivi.

A tutto questo si aggiunge la funzione Sing, che trasforma lo smartphone in un karaoke portatile: l’esperienza musicale diventa così ancora più divertente e interattiva.

Per attivare la prova gratuita basta andare sul sito ufficiale.

Prova GRATIS Apple Music

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 27 gen 2026

Amazon Music Unlimited Gratis: accesso illimitato a 100 milioni di brani

Scopri come avere Apple Music 3 Mesi Gratis

Anna's Archive: dominio chiuso su richiesta di Spotify

Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis per ascoltare milioni di brani e audiolibri

Edoardo D'amato
Pubblicato il
27 gen 2026
