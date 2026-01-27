Apple Music: streaming premium con audio TOP e prova gratuita

Nel panorama dello streaming musicale, Apple Music si sta facendo notare in particolare la qualità del suono che riesce a garantire. L’abbonamento include l’audio ad alta definizione, il supporto all’Audio Spaziale con Dolby Atmos e altre funzioni extra. Ma adesso tutto questo può essere sfruttato tramite un’iniziativa davvero interessante
Il servizio può essere infatti provato gratuitamente per 30 giorni, che diventano 3 mesi nel caso di acquisto di un nuovo dispositivo del brand con il logo della mela morsicata. Per maggiori informazioni basta andare sulla pagina ufficiale di Apple Music.
Funzionalità e vantaggi di Apple Music
Al termine del periodo di prova, l’utente è libero di continuare o interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento, senza penali. Il piano Individuale ha un costo di 10,99 euro al mese e dà accesso a tutte le funzionalità della piattaforma.
È disponibile anche una formula dedicata agli studenti a 5,99 euro mensili, che include inoltre l’accesso ad Apple TV+ senza costi aggiuntivi.
Per chi desidera condividere l’esperienza, il piano Famiglia consente di estendere l’abbonamento fino a sei persone al prezzo di 16,99 euro al mese. Ogni membro mantiene il proprio profilo personale, con playlist, suggerimenti e libreria separati.
Indipendentemente dal piano scelto, Apple Music offre accesso a oltre 100 milioni di brani, riproduzione lossless, audio immersivo e contenuti esclusivi.
A tutto questo si aggiunge la funzione Sing, che trasforma lo smartphone in un karaoke portatile: l’esperienza musicale diventa così ancora più divertente e interattiva.
Per attivare la prova gratuita basta andare sul sito ufficiale.