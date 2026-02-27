Apple Music: streaming senza pubblicità e fino a 3 mesi di prova gratuita

Apple Music è attualmente considerata una delle alternative più complete a Spotify per ascoltare musica in streaming senza interruzioni pubblicitarie. La piattaforma mette a disposizione un catalogo vastissimo, accessibile non solo su iPhone, iPad e Mac, ma anche su dispositivi Android e PC Windows.

L’abbonamento ha un costo di 10,99 euro al mese e non prevede obblighi di permanenza. Ma in questo momento c’è un’iniziativa eccezionale: solo per poco è possibile ottenere 30 giorni o 3 mesi gratis per provare il servizio.

Ma come sbloccare la prova gratuita di Apple Music? Vi diciamo tutto nelle prossime righe.

Come ottenere Apple Music gratis: prova da 30 giorni o 3 mesi inclusi

Per iniziare senza spendere nulla ci sono due diverse opportunità promozionali che consentono di esplorare l’intero catalogo, comprese le nuove uscite come i brani del Festival di Sanremo 2026.

La prima possibilità è la prova gratuita di 30 giorni, dedicata ai nuovi iscritti che non hanno mai utilizzato il servizio. In alternativa, è disponibile una promozione più estesa che offre 3 mesi gratuiti a chi ha acquistato un dispositivo Apple o Beats negli ultimi 90 giorni.

Rientrano nell’iniziativa prodotti come iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch, oltre a numerosi accessori audio tra cui diverse generazioni di AirPods, HomePod e cuffie Beats selezionate.

Per attivare l’offerta è sufficiente aprire l’app Apple Music dal nuovo dispositivo. Nel caso di Apple Watch, l’operazione va effettuata tramite l’iPhone associato; per auricolari e cuffie compatibili è necessario utilizzare un iPhone o iPad con cui siano stati collegati via Bluetooth.

La promozione può essere riscattata entro 90 giorni dalla prima configurazione o dal primo abbinamento del prodotto. Per maggiori informazioni e per l’attivazione basta andare sulla pagina dedicata ad Apple Music.

