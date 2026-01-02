Apple Music, tante promozioni per i nuovi abbonati: eccole

Apple Music continua a distinguersi come piattaforma per streaming musicale non solo per il suo catalogo, ma anche per le offerte dedicate a chi non ha ancora utilizzato il servizio.

In questo periodo, avvicinarsi alla piattaforma è ancora più conveniente grazie a diverse promozioni per i nuovi utenti, che permettono di provare l’abbonamento a costi ridotti o addirittura a zero. Vediamo nel dettaglio le proposte di Apple Music.

Tutte le promozioni di Apple Music per i nuovi abbonati

Attualmente, chi non ha mai avuto un abbonamento attivo (o decide di creare un nuovo account) può scegliere tra più modalità di accesso agevolate. La soluzione più semplice è la prova gratuita di un mese, disponibile per chi si utilizza per la prima volta il servizio.

In alternativa, è possibile attivare una promozione che consente di utilizzare Apple Music per tre mesi al prezzo simbolico di 0,99 euro al mese. Quest’ultima offerta è riservata alle nuove sottoscrizioni effettuate da iPhone, iPad o Mac e resta valida fino al 7 gennaio 2026.

Esiste poi una terza opportunità, rivolta a chi ha acquistato di recente un prodotto Apple compatibile. In questo caso, è possibile ottenere tre mesi di abbonamento gratuito se il dispositivo è stato comprato negli ultimi 90 giorni. L’iniziativa riguarda numerosi prodotti, tra cui iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e diversi accessori audio come AirPods, HomePod e cuffie Beats. Per riscattare l’offerta è sufficiente aprire l’app Apple Music dal nuovo dispositivo oppure dall’iPhone o iPad associato.

Per sapere quale promozione è disponibile sul proprio account, basta accedere ad Apple Music tramite la pagina ufficiale e verificare le offerte attive direttamente dalla piattaforma.

