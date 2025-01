Apple Music: i vantaggi che la rendono superiore a soli 10,99€

Apple Music è tra i servizi di streaming musicale più completi e apprezzati sul mercato. Proprio per questo sceglierlo può rivelarsi vantaggioso sotto diversi aspetti. Avvia la prova gratuita a questo link. Dopo il primo mese pagherai solo 10,99€ al mese, senza vincoli.

Uno dei principali punti di forza di questa piattaforma è l’eccellente qualità audio offerta. Il servizio supporta lo streaming lossless fino a 24-bit/192 kHz. Questa tecnologia garantisce un’esperienza di ascolto di altissimo livello per gli appassionati più esigenti. Inoltre, grazie al supporto all’Audio Spaziale e Dolby Atmos, crea un’esperienza di ascolto immersiva e tridimensionale per i brani compatibili.

La qualità di Apple Music emerge anche dando un’occhiata al suo vasto catalogo musicale. Con oltre 100 milioni di brani disponibili, questa piattaforma vanta uno dei cataloghi più ampi nel settore dello streaming musicale. Questa vastità, confermata dalle costanti uscite e novità, assicura agli utenti di trovare praticamente qualsiasi artista o album desiderino ascoltare.

Apple Music è perfettamente integrata e offre funzionalità esclusive

In quanto a integrazione ed esclusività Apple Music fa scuola a tutte le piattaforme disponibili sul mercato. Per gli utenti di dispositivi Apple questa è la prima scelta per ascoltare musica, integrata perfettamente con l’intero ecosistema, rappresentando un notevole vantaggio:

controllo vocale tramite Siri ;

; sincronizzazione automatica tra dispositivi;

tra dispositivi; compatibilità con HomePod.

A questo si aggiungono anche funzionalità esclusive e caratteristiche uniche tra cui:

Apple Music Sing che permette di cantare in karaoke regolando il volume delle voci;

che permette di cantare in karaoke regolando il volume delle voci; Apple Music Classical che offre una sezione dedicata alla musica classica, inclusa nel piano di abbonamento;

che offre una sezione dedicata alla musica classica, inclusa nel piano di abbonamento; Importazione di brani personali che consente di caricare e sincronizzare facilmente la propria libreria musicale su tutti i dispositivi;

che consente di caricare e sincronizzare facilmente la propria libreria musicale su tutti i dispositivi; Interfaccia utente curata che offre un design pulito e attraente con copertine animate e interfaccia intuitiva per un’esperienza visiva piacevole durante l’ascolto;

che offre un design pulito e attraente con copertine animate e interfaccia intuitiva per un’esperienza visiva piacevole durante l’ascolto; Scoperta musicale personalizzata che grazie ad algoritmi avanzati raccomanda playlist personalizzate, stazioni radio e nuova musica in base ai propri gusti;

che grazie ad algoritmi avanzati raccomanda playlist personalizzate, stazioni radio e nuova musica in base ai propri gusti; Assenza di pubblicità che permette di ascoltare musica senza interruzioni.