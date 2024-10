Apple Music per Windows, arrivano le playlist collaborative

L’anno scorso, Apple ha rilasciato una versione rinnovata della sua app Apple Music per gli utenti Windows, con l’obiettivo di allineare l’esperienza a quella offerta su altre piattaforme. Nonostante alcune funzionalità chiave mancassero inizialmente, l’azienda di Cupertino ha lavorato costantemente per migliorare l’app e colmare le lacune.

Apple Music per Windows, ora con playlist collaborative

Nel corso dei mesi successivi al lancio, Apple ha gradualmente introdotto il supporto per le chiavi multimediali, i testi nativi, la playlist dei brani preferiti e i controlli manuali dell’equalizzatore. Recentemente, un ulteriore aggiornamento ha portato tre novità significative: le playlist collaborative, che consentono agli utenti di invitare amici a contribuire e interagire con le playlist; le copertine degli album a schermo intero, per un’esperienza di ascolto più immersiva; e il browser a colonne, che facilita la ricerca dei brani nella libreria musicale.

Nonostante i progressi compiuti, Apple Music per Windows presenta ancora alcune lacune rispetto alle controparti su altre piattaforme. Ad esempio, mancano il supporto per l’audio spaziale Dolby Atmos e i testi sincronizzati parola per parola. Inoltre, l’app soffre di alcuni bug, come l’incoerenza dei controlli multimediali nella schermata di blocco. Gli utenti si augurano che Apple dia priorità alla risoluzione di questi problemi e al miglioramento delle prestazioni generali, prima di introdurre ulteriori funzionalità.

Cosa riserva il futuro?

Nonostante le attuali limitazioni, Apple Music per Windows mostra un grande potenziale. Apple potrebbe trasformarla in un player di streaming musicale di prim’ordine sulla piattaforma Microsoft. Gli utenti possono scaricare l’ultima versione dal Microsoft Store e, per i nuovi abbonati, è disponibile una prova gratuita di un mese. L’abbonamento ad Apple Music offre l’accesso a milioni di brani, sia online che offline, insieme a playlist personalizzate, audio lossless e Dolby Atmos, consigli musicali su misura, contenuti video esclusivi degli artisti e molto altro.