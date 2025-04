Apple Music per Windows ora supporta l'audio Dolby Atmos

Apple ha fatto una bella sorpresa agli utenti dei PC: il supporto a Dolby Atmos su Apple Music per Windows. Ora anche chi ascolta musica sul computer potrà immergersi in un’esperienza audio tridimensionale.

Apple aggiunge il supporto Dolby Atmos ad Apple Music per Windows

L’avvento del Dolby Atmos su Apple Music, ormai quattro anni fa, ha trasformato l’esperienza degli utenti. Questa tecnologia non si limita a riprodurre musica – crea un’illusione acustica che avvolge completamente l’ascoltatore, catapultandolo dal divano di casa alla prima fila di un concerto o tra le pareti sacre di uno studio di registrazione.

Per catturare ogni sfumatura però, servirebbe un set di altoparlanti compatibili. Ma anche le cuffie possono regalare un’esperienza spaziale grazie a speciali tecnologie di mixaggio. Gli AirPods e i Beats Bluetooth di Apple, ad esempio, supportano Dolby Atmos senza problemi.

Come attivare Dolby Atmos su Apple Music per Windows

Per abilitare Dolby Atmos su Apple Music per Windows, servirà anche l’app Dolby Access, che si può scaricare facialmente dal Microsoft Store. Una volta installata:

Aprire l’app Music;

Cliccare sul pulsante del menu;

Selezionare Impostazioni e attivare Dolby Atmos nelle impostazioni di riproduzione.

È possibile anche scegliere se scaricare o meno i brani in formato Dolby Atmos, andando su Menu > Impostazioni > Generale e spuntando la casella “Scarica Dolby Atmos”.

Attenzione però: non bisogna aspettarsi di trovare l’icona Dolby su ogni canzone del catalogo Apple Music. Solo alcuni brani selezionati supportano questa tecnologia. La buona notizia è che, come per l’audio lossless, le tracce Dolby Atmos sono disponibili senza costi aggiuntivi. E chi non ha ancora l’app Apple Music per Windows, può scaricarla dallo Store di Microsoft.