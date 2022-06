Apple: nessun MacBook da 12 pollici in arrivo

Nel corso degli ultimi giorni, il solitamente ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple sta valutando la presentazione di un nuovo MacBook da 12 pollici per la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Riprendendo le dichiarazioni in questione, l’analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants si è però detto particolarmente scettico su lancio di un nuovo portatile del gruppo di Cupertino avente le dimensioni riferite dal collega.

MacBook: scetticismo sull’arrivo di un modello da 12 pollici

Andando più in dettaglio, Young ha spiegato che l’attuale strategia di Apple per i laptop prevede macchine da 13 pollici o con display più grandi e che le sue fonti nelle aziende che lavorano nella catena di approvvigionamento dei MacBook Pro non sanno assolutamente nulla riguardo il dispositivo a cui ha fatto riferito Gurman.

Non è tuttavia da escludere che un MacBook da 12 pollici si trovi nelle prime fasi di sviluppo, motivo per cui le informazioni relative al suo rilascio non sarebbero ancora giunte ai partner di Display Supply Chain Consultants e, dunque, alle orecchie di Young. Apple, infatti, realizza sistematicamente prototipi di prodotti prima della futura commercializzazione, per cui nei laboratori dell’azienda potrebbe essere in corso qualche test su una macchina da 12 pollici notata da qualcuno e segnalata a Gurman.

Ad ogni modo, già in passato Apple ha proposto a listino computer con schermo da 12 pollici, come il MacBook da meno di 1 Kg presentato nel 2015 e il PowerBook G4 di metà 2000. Attualmente, il MacBook più compatto e più recente dell’azienda è il MacBook Pro da 13 pollici con chip M2 presentato in occasione della WWDC 2022, ovvero il sostituito del modello con chip M1 che al momento è ancora in vendita (a questo proposito, su Amazon è in sconto del 17% nella sua configurazione base).

