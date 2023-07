Apple: nessun modifica all'App Store per 90 giorni

Nuova puntata dello scontro iniziato quasi tre anni fa. Apple ha chiesto e ottenuto di posticipare l’eliminazione della cosiddetta clausola anti-steering che impedisce agli sviluppatori di inserire nelle app un link al metodo di pagamento alternativo. Il tribunale di appello ha concesso all’azienda di Cupertino 90 giorni supplementari, in modo da poter presentare ricorso alla Corte Suprema. Il CEO di Epic Games non ha ovviamente apprezzato la decisione.

Lo scontro è iniziato quando Epic Games ha aggiunto il suo sistema di pagamento in Fortnite. Apple ha quindi rimosso il gioco dal suo store e la software house fondata Tim Sweeney ha successivamente denunciato l’azienda di Cupertino per la violazione delle leggi antitrust nazionale (Sherman Act) e statale (California Unfair Competition Law), elencando 10 comportamenti scorretti.

Epic Games ha perso sia in primo che in secondo grado, ma i giudici hanno ordinato ad Apple di rimuovere la clausola anti-steering per consentire agli sviluppatori di inserire nelle app link o pulsanti al metodo di pagamento esterno.

Il tribunale di appello ha ora concesso ad Apple 90 giorni di tempo per depositare la richiesta di revisione giudiziaria alla Corte Suprema. Se la petizione verrà accettata, la clausola anti-steering rimarrà finché la Corte non esaminerà il caso. Questo è l’amaro commento di Tim Sweeney, CEO di Epic Games:

Sadly, Apple’s anti-steering rules – which both the District Court and the 9th Circuit Court found to be illegal – will remain in place, as the 9th Court Court stayed the injunction that puts an end to the practice. Justice delayed, again. https://t.co/I044RIMF9c

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 17, 2023