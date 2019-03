Apple News+: oltre 300 pubblicazioni in abbonamento

Il tanto chiacchierato servizio della mela morsicata dedicato al mondo dell’editoria si chiama Apple News+. È stato presentato ieri, nel corso dell’evento andato in scena presso lo Steve Jobs Theater di Cupertino. Una piattaforma pensata per offrire l’accesso a oltre 300 tra magazine e quotidiani, direttamente attraverso l’applicazione Apple News, con suggerimenti e consigli su cosa leggere in base ai propri gusti personali.

Apple News+: oltre 300 testate

Dal punto di vista dell’impaginazione, sono incluse copertine animate, immagini e fotografie in alta risoluzione nonché layout studiati per adattarsi al meglio agli schermi di iPhone, iPad e Mac. Viene inoltre garantita la tutela della privacy evitando di condividere qualsiasi informazione a proposito delle abitudini di lettura con inserzionisti e aziende di marketing.

Tra le testate che hanno scelto di siglare una partnership con Apple per l’iniziativa ci sono fin da subito The Atlantic, Better Homes & Gardens, Bon Appétit, Condé Nast Traveler, ELLE, Entertainment Weekly, ESPN The Magazine, Esquire, Food & Wine, Good Housekeeping, GQ, Health, InStyle, Martha Stewart Living, National Geographic, New York Magazine, The New Yorker, O, The Oprah Magazine, Parents, People, Real Simple, Rolling Stone, Runner’s World, Sports Illustrated, TIME, Travel + Leisure, Vanity Fair, Vogue, WIRED, Woman’s Day.2, theSkimm, The Highlight by Vox, Vulture, The Cut and Grub Street, Extra Crunch, The Wall Street Journal, Los Angeles Times e Toronto Star. Queste le parole di Lauren Kern, Editor-in-Chief di Apple News.

Siamo impegnati nel sostenere il giornalismo di qualità e con Apple News+ vogliamo celebrare il grande lavoro svolto da magazine e quotidiani. Pensiamo che la varietà e il valore delle pubblicazioni presenti in Apple News+ incoraggerà sempre più persone a scoprire storie e articoli che altrimenti non avrebbero mai letto.

Apple News+: prezzo e disponibilità

Il debutto di Apple News è immediato, ma solo per Stati Uniti e Canada (in inglese e francese). Più avanti, nel corso dell’anno, raggiungerà altri territori a partire da Australia e Regno Unito. Per quanto riguarda il prezzo, negli USA il servizio viene offerto con una spesa mensile in abbonamento pari a 9,99 dollari. Il primo mese di prova è gratis.

A fronte della spesa gli utenti possono accedere senza limiti ai contenuti pubblicati da tutti gli editori coinvolti nel progetto. Inoltre, grazie alla funzionalità Family Sharing (In Famiglia) fino a sei membri dello stesso nucleo familiare possono condividere un account, senza alcun costo extra.