Apple non conserva per sempre le foto cancellate

Il bug di iOS 17.5 che aveva causato il ripristino delle foto cancellate (risolto con iOS 17.5.1) ha sollevato molti dubbi sulla gestione dei dati personali da parte di Apple. I ricercatori di Synactiv hanno confrontato le due versioni del sistema operativo per trovare le differenze nel codice e quindi il fix aggiunto dall’azienda di Cupertino. Un utente ha scoperto perché iOS 17.5 ha riportato le immagini nell’app Foto.

Apple non conserva le foto cancellate

Il bug è stato segnalato da molti utenti che hanno installato l’aggiornamento iOS 17.5. Era presente dalla versione beta, ma non è stato risolto prima del rilascio della versione stabile. Le foto eliminate possono rimanere sul dispositivo per 30 giorni e quindi essere ripristinate dall’utente. Dopo questa scadenza dovrebbero essere rimosse in modo permanente.

Confrontando il codice di iOS 17.5 e iOS 17.5.1, gli esperti di Synactiv hanno trovato modifiche nel file PhotoLibraryServices , in particolare nella funzione PLModelMigrationActionRegistration_17000 . Apple ha rimosso dalla funzione la routine che effettua la scansione del filesystem durante la procedura di aggiornamento.

In pratica, la routine ha riportato le immagini all’interno della libreria fotografica. Apple non conserva quindi le foto su iCloud, ma possono essere ripristinate dal filesystem, a meno che i dati non vengano sovrascritti. Un utente, che afferma di aver parlato con un contractor di Apple, ha spiegato su Reddit perché le foto cancellate sono ancora presenti sul dispositivo.

Quando l’utente scarica, condivide o riceve una foto, iOS copia la foto sia nell’app Foto che nell’app File. Se viene eliminata dall’app Foto è ancora presente nell’app File (e quindi nel filesystem), ma non è visibile. Durante la procedura di aggiornamento, la suddetta routine di iOS 17.5 ha ripristinato le immagini dall’app File (ovvero dal filesystem) all’app Foto.