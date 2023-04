Apple: non riagganciate le chiamate per il rilevamento incidenti

Con il lancio di iPhone 14 è stata introdotta anche una funzione di rilevamento degli incidenti, la quale agisce andando a contattare automaticamente i servizi di emergenza in caso di incidenti, appunto. Si tratta di una feature estremamente utile che sino ad ora ha salvato molte vite umane, ma non mancano le lamentele ad Apple sull’attivazione accidentale dell’opzione in circostanze varie, ad esempio sulle montagne russe.

Apple: non riagganciare le chiamate per falsi allarmi di rilevamento incidenti

Proprio alla luce dei “falsi allarmi”, il colosso di Cupertino ha deciso di introdurre delle ottimizzazioni per il rilevamento degli incidenti negli ultimi aggiornamenti di iOS 16, in maniera tale da cercare di limitare le false chiamate e, proseguendo sulla medesima linea, adesso Apple propone nuove “dritte” per coloro che attivano in maniera accidentale la funzione.

In un documento di supporto da poco aggiornato relativo al rilevamento degli incidenti, infatti, Apple invita gli utenti a non riagganciare le chiamate accidentali che vengono fatte ai soccorsi. È bene, invece, rispondere al soccorritore e spiegare a esso che non occorre effettivamente aiuto.

In sostanza, Apple vuole evitare che gli utenti annullino o riattacchino una chiamata di emergenza già avviata lasciando i soccorritori a interrogarsi riguardo cosa possa essere effettivamente accaduto.

Apple ha anche rimosso una riga nel documento di supporto che suggeriva agli utenti di annullare una chiamata durante il periodo del timer.

Ricordiamo che la funzione per il rilevamento degli incidenti sfrutta sensori come l’accelerometro e il giroscopio e può rilevare un grave incidente automobilistico e chiamare automaticamente i soccorsi se un utente non risponde all’avviso entro un arco di tempo massimo di 20 secondi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.