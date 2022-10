iPhone 14 avvia le chiamate d'emergenza sulle montagne russe

Gli iPhone 14 che sono stati da poco presentati e lanciati sul mercato portano in dote la nuova funzione di rilevamento degli incidenti automobilistici che consente allo smartphone di inoltrare in automatico una chiamata ai numeri di emergenza quando viene individuato un impatto critico. Il sistema in questione è indubbiamente utilissimo, ma forse necessita ancora di qualche perfezionamento, visto e considerato che pare possa essere facilmente ingannato, il che sta dando origine a un incremento di segnalazioni di falsi incidenti.

iPhone 14: segnalazioni di falsi incidenti sulle montagne russe

Andando più nello specifico, il sistema in questione riesce a rilevare una forte variazione di velocità, ma non è in grado di capire in che contesto ciò avvenga. Per cui, è sufficiente anche un giro sulle montagne russe per dare origine a dei falsi positivi, come sta accadendo negli ultimi giorni e come riferito su Twitter da Joanna Stern del The Wall Street Journal.

La giornalista ha pubblicato una delle chiamate che il 911 sta ricevendo praticamente di continuo dal parco divertimento che si trova nei pressi di Kings Island, in Ohio. L’iPhone ha rilevato la forte variazione di velocità causata dal movimento sulle montagne russe, avviando la procedura d’emergenza, visto che l’utente non ha potuto confermare di stare bene entro il tempo preventivato dal sistema, in quanto trovandosi sull’attrazione non ha avuto modo di accorgersi di cosa stesse accadendo sul proprio cellulare.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying: “The owner of this iPhone was in a severe car crash…” Except, the owner was just on a roller coaster. 🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz — Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022

Per il momento non esiste una soluzione alla cosa, si tratta di un bug che può essere risolto solo da Apple con un aggiornamento dell’algoritmo di rilevamento di iOS. Nell’attesa, però, magari è meglio non portare con sé l’iPhone su un’attrazione che prevede forti velocità. In alternativa si può evitare il tutto impostando la modalità aereo all’occorrenza o ,ancora, inibendo completamente la funzione per il riconoscimento degli incidenti.