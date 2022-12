iPhone 14: problemi di rilevamento degli incidenti sugli sci

Pur avendo rilasciato delle ottimizzazioni con un recente aggiornamento di iOS 16, a quanto sembra Apple non è ancora riuscita a risolvere del tutto le problematiche derivanti da un impiego non propriamente corretto della funzione per il rilevamento degli incidenti disponibile su iPhone 14 e Apple Watch Series 8 e Ultra, che sta infatti continuando a creare problemi ai servizi di emergenza e agli utenti.

iPhone 14: falsi allarmi di rilevamento incidenti sugli sci

Più precisamente, stando quanto recentemente emerso, dopo le segnalazioni accidentali frutto di un giro sulle montagne russe, la nuova feature degli ultimi smartphone e smartwatch del gruppo di Cupertino sta ora creando qualche problema a chi va sugli sci.

Negli ultimi giorni, negli Stati Uniti, i soccorritori del Summit County 911 Center hanno ricevuto 71 notifiche automatiche di incidenti dagli iPhone e dagli Apple Watch degli sciatori nelle quattro aree sciistiche della contea. Non si trattava, dunque, di incidenti automobilistici e soprattutto nessuno di questi incidenti richiedeva il reale intervento dei soccorritori, per fortuna.

Gli operatori del 911 non possono ignorare le chiamate ricevute, ma è chiaro che un falso allarme del genere genera inevitabilmente delle perdite di tempo che si sarebbe invece potuto dedicare a delle emergenze vere e proprie.

Date le circostanze, i direttori dei vari centri 911 si sono detti parecchio preoccupati e hanno comunicato la situazione ad Apple, dunque la società è a conoscenza del problema e dovrebbe muoversi il prima possibile per cercare in qualche maniera di far fronte alla cosa.

Ricordiamo che la nuova funzione di rilevamento degli incidenti automobilistici consente ai dispositivi Apple di inoltrare in automatico una chiamata ai numeri di emergenza quando viene individuato un impatto critico. Nonostante i falsi allarmi da essa generati, però, non è assolutamente una feature da sminuire e anzi può rivelarsi estremamente utile per la salvaguardia delle persone.

