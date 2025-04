Apple: nuova app per video immersivi su Mac e Vision Pro

Una nuova app sviluppata direttamente da Apple è stata resa disponibile nelle scorse ore per Mac e Vision Pro. Si tratta di Immersive Video Utility, un tool progettato per gestire, organizzare e riprodurre i nuovi Apple Immersive Video. Si può scaricare gratuitamente e direttamente dal Mac App Store e dal visionOS App Store.

Apple: disponibile Immersive Video Utility

I file Apple Immersive Video sono video tridimensionali registrati in risoluzione 8K, con campo visivo a 180 gradi e audio spaziale, pensati per offrire un’esperienza coinvolgente senza precedenti tramite il visore Apple Vision Pro. Alcuni esempi già disponibili includono performance immersive di artisti come The Weeknd e i Metallica, così come documentari in stile “Prehistoric Planet Immersive” e “Wild Life”.

Proponendo questo nuovo formato, l’intento di Apple è quello di creare una nuova forma di intrattenimento che unisce cinema, musica e tecnologia, ma che apre anche le porte a potenziali utilizzi professionali nel campo della formazione, dell’educazione e del marketing.

Come anticipato, la nuova app consente di importare, organizzare, confezionare e rivedere i file Apple Immersive Video su un Mac. Per cui, è possibile collegare uno o più dispositivi Vision Pro e rivedere i video coinvolgenti. Esiste anche un’opzione di riproduzione sincronizzata per le sessioni di visualizzazione multi-dispositivo.

Da tenere presente che l’app è compatibile solo con Mac dotati di chip Apple Silicon M1 o successivi e richiede macOS Sequoia. Attualmente, la lingua disponibile è esclusivamente l’inglese statunitense.

Immersive Video Utility è concepita principalmente per i professionisti del settore media, ma ciò non toglie che chiunque possa scaricarla, sebbene il vero valore emerga quando si lavora con contenuti immersivi su scala produttiva.