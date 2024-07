Apple: nuovi indizi di un HomePod con schermo touch

Effettuando l’analisi del codice dell’ultima beta 3 da poco disponibile per tvOS 18, emerge una nuova interfaccia denominata PlasterBoard e pronta per essere attivata su un dispositivo con display touchscreen, il che fa ipotizzare il lancio, da parte di Apple, di un nuovo modello di HomePod dotato della suddetta caratteristica.

Apple: HomPod con display touch in arrivo?

Andando più in dettaglio, tvOS 18 beta 3 è strutturata in modo tale da permettere il controllo di un prodotto con schermo touch, un prodotto che nell’attuale listino della “mela morsicata” non esiste.

A segnalare la cosa è stata la redazione di 9to5Mac, raccontando altresì che la nuova interfaccia di tvOS 18 ha una schermata di blocco con un tastierino per l’inserimento di un codice d’accesso, molto simile a quella che c’è su iOS e iPadOS, il che lascia intuire che si tratta di una UI pensata per un dispositivo touch, appunto, e non per essere usata su una TV.

L’interfaccia di tvOS 18 dedicata ai dispositivi touch è però ben lontana dal poter essere fruibile. PlasterBoard pare essere ancora in una fase di sviluppo iniziale e infatti oltre alla schermata di blocco con il sistema per inserire il codice non vi è molto altro.

Da tenere presente che questa non è la prima volta che si discute del possibile arrivo di un HomePod dotato di schermo touch. Già in passato, ad esempio, erano emerse indiscrezioni in merito a un prototipo dotato di un grande sensore touchscren nell’area superiore, con un’area più ampia rispetto al pannello attuale di HomePod.