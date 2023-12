Apple: nuovi iPad, Mac e accessori a inizio 2024

Secondo fonti ritenute particolarmente attendibili, Apple starebbe pianificando il lancio di nuovi iPad, Apple Pencil, Magic Keyboard e Mac per i primi mesi del 2024. A riferirlo è stato l’autorevole Mark Gurman di Bloomberg.

Apple: nuovo hardware e accessori entro marzo 2024

Andando più in dettaglio, in merito ad iPad e accessori, il giornalista sostiene che il lancio avverrà intorno alla fine del mese di marzo, il che dovrebbe coincidere con il rilascio di iPadOS 17.4.

Si parla dei già vociferati nuovi modelli di iPad Pro, i quali dovrebbero presentare dimensioni dello schermo di circa 11 pollici e 13 pollici, display OLED e chip M3.

I rinnovati modelli di tablet saranno accompagnati dal rilascio di una nuova Magic Keyboard che li faranno sembrare più simil a un laptop, potendo contare su un robusto telaio in alluminio.

Per quel che concerne la nuova Apple Pencil, invece, non sono stati forniti dettagli, ad eccezione del fatto che si tratterebbe della terza generazione dell’accessorio.

Mark Gurman segnala altresì l’arrivo di un nuovo iPad Air, disponibile in due dimensioni, ovvero 11 pollici e 12,9 pollici. Qualora ciò accadesse davvero, si tratterebbe della prima volta in assoluto che il suddetto modello di tablet del colosso di Cupertino verrebbe proposto in due diverse opzioni di grandezza.

Riguardo i nuovi Mac, Apple starebbe pianificando degli aggiornamento per MacBook Air da 13 pollici e da 15 pollici basati sul chip M3. I laptop dovrebbero venire sviluppati insieme a macOS 14.3, che con ogni probabilità verrà rilasciato tra fine gennaio e febbraio, ma l’hardware potrebbe non essere spedito prima della fine di marzo.