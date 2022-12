Apple: nuovi negozi e produzione in aumento in India

Apple sembra essere sempre più interessata al mercato indiano, o almeno questo e ciò che lascia intendere il fatto che l’azienda voglia intensificare la sua presenza nel paese andando a rendere disponibili un maggior numero di store ufficiali ed espandendo la filiera produttiva.

Apple: ancora più presente in India con negozi e produzione

Più precisamente, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di aprire altri 100 store ufficiali in tutta l’India, dove attualmente sono già presenti 160 negozi, puntando in special modo agli Apple Authorized Reseller, invece che sui Premium Reseller, in maniera tale da poterli posizionare nei punti principali del commercio, come ad esempio all’interno dei grandi e solitamente piuttosto affollati centri commerciali.

A rendere nota la notizia è stato un esperto del settore che, in una recente intervista che è stata da poco pubblicata su Mint, ha giust’appunto informato in merito a quelle che sono le intenzioni del gruppo di Cupertino. La cosa, comunque, non giunge affatto come una novità, visto e considerato che, anche e soprattutto per cercare di far fronte alle difficoltà derivanti dalla politiche stringenti della Cina dettate dal perseverare della pandemia da Covid-19, Apple stava già cercando di spostare la filiera produttiva di iPad e di altri prodotti in India.

Proprio a proposito di filiera, stando sempre a quanto riferito da Mint, il gruppo della “mela morsicata” punterebbe quindi ad aumentare di oltre tre volte i volumi della produzione di iPhone in India durante i prossimi anni, in special modo grazie all’incremento della capacità da parte di Foxconn.

