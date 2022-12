iPad: Apple vuole spostare la produzione in India

Il fatto che Apple intenda ridurre il più possibile la propria dipendenza dalla Cina, soprattutto per cercare di arginare i problemi di produzione frutto delle misure drastiche volte a limitare il diffondersi della pandemia da Covid-19 adottate nel Paese, non è una novità. In virtù di ciò, dunque, il gruppo di Cupertino potrebbe spostare la produzione dei futuri iPad in India.

iPad: dalla Cina all’India con furore

Un recente report della CNBC rivela infatti che l’OEM di Apple starebbe cercando di spostare parte della sua produzione dalla Cina agli altri mercati asiatici. Per il momento non sarebbero stati fatti ancora dei piani concreti, ma sono in corso delle trattative con i funzionari locali, motivo per cui la situazione potrebbe meglio concretizzarsi nel corso dei prossimi giorni.

Stando però a quanto riferito, in India non ci sarebbero “talenti altamente qualificati e individui con esperienza nella costruzione di dispositivi altamente complessi” e ciò potrebbe mettere a rischio l’ipotesi di Apple.

Da tenere presente che questa non sarebbe la prima volta per la “mela morsicata” in terra indiana. Già nel 2017 l’azienda aveva iniziato a produrre iPhone SE nel paese, dopodiché sono stati costruiti pure alcuni modelli dei ben più recenti iPhone 14. Inoltre, corrono voci secondo cui Foxconn e altri fornitori avrebbero investito nel mercato indiano.

Attualmente, comunque, alcuni modelli di iPhone sono prodotti pure in Brasile. I partner Apple Luxshare e Inventec si trovano invece in Vietnam, dove vengono prodotti i prodotti AirPods e HomePod. Ciononostante la Cina rimane per ora il più grande centro di produzione dell’azienda di Cupertino.

