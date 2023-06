Apple: nuovo alimentatore da 70W per MacBook Air 15" e non solo

Durante l’evento di apertura della WWDC 2023 andato in scena ieri, Apple ha presentato il nuovo MacBook Air da 15 pollici. Contestualmente, il colosso di Cupertino ha provveduto a lanciare sul mercato anche un nuovo alimentatore USB-C da 70W.

Apple: ecco il nuovo alimentatore da 70W per MacBook

Da tenere ben presente che il nuovo alimentatore viene proposto come acquisto separato e non è integrato nella confezione di vendita del nuovo computer, nella quale è invece presente il classico alimentatore da 35W con doppia porta USB-C-

Apple dichiara che il nuovo alimentatore è progettato per funzionare al meglio con MacBook Air da 13 pollici e da 15 pollici con chip M2, con il MacBook Pro da 13 pollici del 2016 e modelli successivi e con il MacBook Pro da 14 pollici.

La migliore esperienza d’uso viene tuttavia garantita con i MacBook Air con chip Apple Silicon M2, i quali sono in grado di sfruttare la ricarica rapida con la batteria che può passare da zero al 50% in soli 30 minuti circa.

Apple ha fatto i suoi test ad aprile e maggio 2023 su MacBook Air da 15 pollici di pre-produzione dotate di Apple M2, CPU a 8 core, GPU a 10 core, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Ha abbinato l’uso dell’alimentatore da 70W con un cavo da USB-C sfruttando MagSafe 3 per testare le capacità di ricarica rapida.

Apple vende il suo nuovo alimentatore da 70W al prezzo di 65 euro e si può già acquistare su Apple Store online, oltre che nei negozi fisici dell’azienda. Nella confezione di vendita non è presente il cavo di ricarica.

Da notare che conseguentemente al lancio di questo nuovo alimentatore, Apple ha smesso di vendere l’alimentatore da 67W che accompagna i MacBook Pro da 14 pollici in configurazione base con chip M2 Pro, sebbene sia comunque presente in confezione con questi ultimi, almeno per il momento.