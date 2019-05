Apple presenta il nuovo MacBook Pro con CPU 8-core

New entry nel catalogo laptop della mela morsicata: arriva il MacBook Pro in versione 2019. È il primo della gamma che Apple propone con un processore 8-core, il che si traduce in un incremento prestazionale pari al 100% rispetto alle configurazioni 4-core e al 40% se confrontate con quelle 6-core.

Il nuovo MacBook Pro

Disponibile con schermo da 13 o 15 pollici (Retina, 500 nit di luminosità), il computer offre velocità Turbo Boost che arrivano a 5 GHz e la ormai ben nota Touch Bar per l’interazione rapida con software e contenuti. A completare la dotazione unità SSD per lo storage fino a 512 GB, RAM da 8 a 16 GB, scheda video Intel Iris Plus Graphics 655, Radeon Pro 555X o Radeon Pro 560X, chip T2 Security per la protezione dei dati, porte Thunderbolt 3 e una batteria con autonomia dichiarata sufficiente per coprire un’intera giornata di utilizzo. Il sistema operativo preinstallato è ovviamente macOS Mojave, ma non appena disponibile la release 10.15 sarà possibile installarla mediante aggiornamento. Queste le parole di Tom Boger, Senior Director Mac Product Marketing.

Dagli studenti universitari agli sviluppatori, fino ai video editor, rimaniamo sempre più stupiti dalle grandi cose che i nostri clienti riescono a fare con il MacBook Pro. E ora, grazie ai processori 8-core che offrono un incremento notevole delle prestazioni, lo splendido display Retina, l’archiviazione veloce, la batteria che dura tutto il giorno e il sistema operativo macOS, MacBook Pro si riconferma il miglior notebook pro al mondo; non vediamo l’ora di scoprire quali altri incredibili progetti realizzeranno i nostri clienti.

MacBook Pro (2019): i prezzi

Già in vendita anche in Italia, i nuovi MacBook Pro sono disponibili con prezzi a partire da 2.099 euro per il modello da 13 pollici e da 2.899 euro per quello più grande da 15 pollici, nelle colorazioni Argento e Grigio Siderale. Rimane comunque per il momento acquistabile anche la versione precedente del modello da 13 pollici, con un esborso economico da 1.549 euro.