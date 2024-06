Apple: nuovo obiettivo Canon per acquisizione video spaziale

Apple e Canon hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo obiettivo per fotocamera mirrorless progettato per catturare video spaziali per Vision Pro, il visore del colosso di Cupertino lanciato negli Stati Uniti a inizio anno corrente e che tra non molto sarà finalmente disponibile anche in altri Paesi.

Apple: obbiettivo RF-S7.8mm F4 STM DUAL di Canon per video spaziali

Andando più in dettaglio, quello in sviluppo è l’obiettivo RF-S7.8mm F4 STM DUAL ed è specificamente destinato a catturare contenuti video spaziali, su misura per l’uso con Vision Pro di Apple. È progettato per la fotocamera Canon EOS R7 e presenta una doppia ottica, che va a imitare il campo visivo umano.

L’obiettivo è dotato di un meccanismo di messa a fuoco automatica ad alta velocità, il che garantisce che anche in condizioni di illuminazione difficili sia possibile catturare video spaziali altamente definiti.

Dopo la registrazione, il filmato può essere elaborato utilizzando l’app EOS VR Utility di Canon, che trasforma il video in contenuti spaziali ottimizzati per Vision Pro.

L’obiettivo RF-S7.8mm F4 STM DUAL sarà disponibile entro l’autunno dell’anno corrente. Per quel che concerne i prezzi, al momento non sono stati ancora forniti dettagli, ma con ogni probabilità non si tratterà di un prodotto di poco prezzo, visto e considerato il target di utilizzo e soprattutto in virtù delle performance che è in grado di offrire.

Da tenere presente che l’annuncio è di particolare rilevanza poiché è indice di un passo significativo nel cercare di proporre più contenuti specifici per il visore di Apple.